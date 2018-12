Po spletu deset let iskal mlade žrtve Primorske novice V priporu se je znašel moški, družinski človek, star nekaj več kot 40 let, ki je v desetih letih stopil prek spleta v stik z več kot sto otroki. Mlada dekleta je nagovarjal, naj se razgalijo, z nekaterimi se je tudi srečal in jih spolno zlorabil. Na ljubljanski policijski upravi opozarjajo, da obravnavajo vse več primerov spletnih spolnih zlorab otrok, zato starše opozarjajo, naj bodo pozorni na to, kaj počnejo njihovi otroci.

