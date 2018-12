Priznanje za kakovost gostinske ponudbe tudi Gostilno in prenočiščme Kocjan z Bizeljskega Lokalno.si Zadnje dni novembra je v Portorožu potekalo strokovno srečanje gostincev. V sklopu programa srečanja, ki je obsegalo bogat strokovni program za vse, ki delajo na področju gostinstva in turizma, so bila podeljena tudi priznanja za kakovost gostinske ponudbe. preberite več » ...

