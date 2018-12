Ob smučiščih ta vikend vabi še Bike park Lokalec.si Bliža se drugi smučarski vikend v novi zimski sezoni na Pohorju. V soboto in nedeljo, 8. in 9. decembra, bosta na Arehu obratovali vlečnici Cojzerica in Areh. Kot so zapisali na Facebook strani Visit Pohorje, vas na smučiščih, kjer je do 30 centimetrov snega, pričakujejo med 9. in 16. uro. Do Areha bo tako v […]

