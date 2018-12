Prepelič in Randolph na težkem gostovanju v Turčiji Sportal Po reprezentančni akciji je na sporedu 11. krog košarkarske Evrolige. V Podgorici je Alen Omić z Budućnostjo gostil Barcelono Jake Blažiča in se veselil zmage. V petek bosta na delu še Klemen Prepelič in nekdanji slovenski reprezentant Anthony Randolph. Real odhaja na težko gostovanje v Turčijo.

