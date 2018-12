Prehiteval v škarje Primorske novice Koprski policisti so v torek okoli 17.45 na regionalni cesti med Postojno in Ravbarkomando z uporabo zvočnih in svetlobnih znakov večkrat poizkušali ustaviti avto BMW X4, bele barve, tujih registrskih oznak. Voznik se na znake ni odzival in je nadaljeval s predrzno vožnjo, pri tem pa večkrat kršil cestno-prometne predpise in s tem ogrožal druge udeležence v prometu.

Sorodno





Oglasi Omenjeni BMW Najbolj brano Osebe dneva Boris Popovič

Aleš Bržan

Borut Pahor

Andrej Šiško

Franci Matoz