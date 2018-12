Nemke in Norvežanke uspešne, sobotne tekme odpovedane Sportal Prvi dan drugega dela evropskega prvenstva za ženske sta se zmag veselili reprezentanci Francije in Črne gore. V petek sta do zmagi prišli še Nemčija in Norveška. Slovenke so z zmago nad Rusijo in porazoma z že omenjeno Francijo ter Črno goro evropsko prvenstvo sklenile že po prvem delu. V polfinale bosta iz vsake skupine napredovali po dve najboljši reprezentanci. Zaradi protestov bosta v Francij...

