Realu uspel čudežni preobrat, Prepeliča ni bilo med izbranci Lasa Sportal Po reprezentančni akciji je bil na sporedu 11. krog košarkarske Evrolige. V petek je Real Madrid gostoval pri Efesu in po preobratu in odlični zadnji četrtini (24:8) slavil s končnih 84:82. Anthony Randolph je dosegel šest točk, Klemna Prepeliča ni bilo med dvanajsterico, ki je potovala v Turčijo. Dan prej je Alen Omić z Budućnostjo v Podgorici gostil Barcelono Jake Blažiča in se veselil zmage. V ...

