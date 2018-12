Finalisti letošnje Kmetije so Aneta, Denis, Franko in Nik Govori.se Finalisti letošnje Kmetije so postali – Aneta, Denis, Franko in Nik. Zadnja si je vstopnico priborila Aneta, ki je po srditem boju iz igre izločila Alexandra. Današnja oddaja je bila tudi zadnja oddaja iz sklopa 55-dnevnega bivanja na posestvu Kmetije v Prekmurju, zdaj pa se karavana seli v Ljubljano, kjer bo v soboto, 15. decembra, ob 20. uri v živo potekal veliki finale.

