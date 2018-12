Po Franciji so za danes napovedani novi protesti rumenih jopičev. Za varnost bo skrbelo 89.000 policistov, od tega 8000 v Parizu. V prestolnici bo zaprt Eifflov stolp, opera, pa tudi več deset muzejev, med njimi Louvre. Proteste spremljamo iz minute v minuto. 07.00 Boštjan M. Zupančič je na Twitterju zapial: »Katalizatorji zgodovine so zdaj patološki narcisi: Macron, Trudeau in vsa spremljajoča so ...