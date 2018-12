Liverpool zlahka do zmage, sledi poslastica v Londonu Sportal 16. krog angleškega prvenstva se je začel z obračunom Bournemoutha in Liverpoola. Gostje, ki v angleški ligi še ne poznajo poraza, so zmagali s 4:0, hat-trick je dosegel Mohamed Salah. Huddersfield Jona Gorenca Stankovića bo gostoval pri Arsenalu, Manchester United se bo srečal s Fulhamom. Ob 18.30 bo sledila poslastica 16. kroga, ko si bosta nasproti stala Chelsea in vodilni Manchester City. Ob 2...

Manchester United

