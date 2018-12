FOTO: Neda Ukraden, Željko Bebek, ... polne Stožice in Radio Aktual Lokalno.si Radio Aktual je ob 11. rojstnem dnevu pripravil glasbeni spektakel v ljubljanskih Stožicah. Plesa in petja polno petkovo doživetje je obiskovalcem ljubljanskih Stožic pripravila ekipa Radia Aktual. Zabavo za enajsti rojstni dan je v svojem edinstvenem slogu sklenila legendarna pevka Neda Ukraden, ob kateri je na odru zaplesala tudi vnukinja Aleksandra, ki šteje komaj šest let. Neda je med drugimi ...

