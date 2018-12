Na Trgu sv. Petra v Vatikanu so danes odkrili velike jaslice, ki so jih izdelali iz okoli 700 ton peska. Postavili pa so tudi božično drevo, ki so ga posekali v Furlaniji-Julijski krajini.

"Pesek, skromen material, kaže na preprostost, majhnost in ranljivost, v katerih se je pokazal Bog ob rojstvu Jezusa," je povedal papež Frančišek na sprejemu predstavnikov skupnosti, ki so darovale pesek in drev