Zjutraj ob 3.48 sta na regionalni cesti med Turjakom in Rašico v občini Velike Lašče čelno trčili osebni vozili. Pri tem sta se dve osebi huje poškodovali. Gasilci PGD Ribnica in GB Ljubljana so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine, nudili pomoč policiji in delavcem avtovleke ter očistili cestišče odpadlih avto ...