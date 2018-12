Chelsea spravil City na kolena, Liverpool na vrh Sportal V angleškem prvenstvu je v derbiju 16. kroga Chelsea z 2:0 ugnal Manchester City in mu prizadejal prvi poraz v tej sezoni. V prvem polčasu je za Londončane zadel N'Golo Kante, zmago pa je v 78. minuti potrdil David Luiz. Manchester City, ki je bil do tega kroga vodilna ekipa Premier lige, je tako padel na drugo mesto, na prvo pa se je z današnjim uspehom povzpel Liverpool. Ob 20.45 bo na sporedu še tekma med Leicesterjem in Tottenhamom.

