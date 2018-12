Celjani so se namučili, remi na derbiju v Kopru Sportal V soboto je bilo na sporedu pet tekem 13. kroga lige NLB. Obračun zadnjeuvrščenih ekip Ivančne Gorice in Hrastnika se je končal s tesno zmago Hrastničanov (25:26). Trimo je prvič po šestih letih slavil v Ormožu, Dobova pa je visoko izgubila proti drugouvrščeni Ribnici (24:34). Koper je remiziral z Mariborom (30:30), potem ko so Štajerci slabi dve minuti do konca vodili še z dvema zadetkoma prednos...

