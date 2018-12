Po Moskvi in Sankt Peterburgu razstava Banksyjevih del še v Madridu Govori.se V madridskem centru Ifema so v četrtek odprli razstavo Banksyjevih del, naslovljeno Genij ali vandal? Razstava, ki je priljubljeni anonimni umetnik ne odobrava zaradi komercialne naravnanosti, je bila pred tem že na ogled v Moskvi in Sankt Peterburgu. Pritegnila je pol milijona obiskovalcev, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

