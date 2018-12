TV SLO 2/MMC: Ženski paralelni slalom v St. Moritzu RTV Slovenija Ob 10. 30 so se v St. Moritzu začele kvalifikacije za ženski paralelni slalom. Na štartni listi so štiri Slovenke. Smučajo Maruša Ferk , Ana Bucik , Meta Hrovat in Ilka Štuhec.

