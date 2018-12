EU dosegla politični dogovor o evropski spletni domeni Dnevnik Evropski parlament, Svet EU in Evropska komisija so dosegli politični dogovor o reviziji uredbe o vrhnji domeni .eu. Po novih predpisih bodo lahko državljani EU in Evropskega gospodarskega prostora domeno registrirali tudi zunaj EU ne glede na...

Sorodno

Oglasi