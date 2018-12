Nobelov nagrajenec: "Ženska telesa so postala bojišča in tega ne smemo sprejeti" SiOL.net Letošnja Nobelova nagrajenca za mir, kongovski zdravnik Denis Mukwege in jazidska aktivistka Nadia Murad, sta danes pozvala k več prizadevanjem na področju preprečevanja spolnega nasilja nad ženskami, še posebej na vojnih območjih. Zgolj opozarjanje na to obliko nasilja namreč ni dovolj, potrebno je ukrepanje, sta poudarila.

