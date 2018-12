Včeraj ob 13.38 uri sta v naselju Slatnik v občini Ribnica čelno trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci PGD Ribnica, ki so kraj dogodka zavarovali, odklopili akumulatorja in mesto trčenja posuli z absorbentom. Eno poškodovano osebo so gasilci prenesli v reševalno vozilo. Reševalci ZD Ribnica so osebo prepeljali v UKC Ljubljana. preberite več » ...