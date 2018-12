Nova raziskava: v delfinih našli velike koncentracije strupenih snovi 24ur.com Nova raziskava pod vodstvom društva Morigenos je pokazala, da imajo delfini v severnem Jadranu v telesih visoke vsebnosti PCB, izjemno toksične spojine, prepovedane že od 70. in 80. let, in da samice svoje strupeno breme prenašajo na mladiče.

