Na kraju so policisti in reševalci ugotovili, da je bil voznik pijan. V zavoju je zapeljal naravnost in obstal na brežini na nasprotni strani ceste. Alkotest je pokazal, da je imel v litru izdihanega zraka 0,92 miligrama alkohola, kar je precej nad mejo dovoljenega (0,24 mg/l). Policisti so mu odredili tudi strokovni pregled, saj je bila potnica v vozilu telesno poškodovana. Poškodbe naj bi bile l

