Messiju ovacije na Santiagu Bernabeuu ... Ne, to ni napaka! 24ur.com Na drugi tekmi finala pokala Libertadores na madridskem stadionu Santiago Bernabeu se je kar trlo pomembnežev, ki so zavzeli svoja mesta v VIP-ložah. Odpravam madridskega Atletica, torinskega Juventusa in še nekaterih evropskih velikanov se je pridružil tudi zvezdnik Barcelone Lionel Messi, ki so ga rojaki pozdravili z glasnimi ovacijami.

