Pri Podlehniku ta mesec dve skupini nezakonito čez mejo Dnevnik Na Policijski postaji Podlehnik so v tem mesecu obravnavali dva primera tujcev, ki so na nedovoljen način prestopili državno mejo. Skupno 13 Afganistancev je peš prišlo s Hrvaške v Slovenijo. Med njimi so bili tudi otroci, so danes sporočili s...

begunci

Hrvaška

