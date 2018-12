CNN je objavil zadnje besede brutalno umorjenega savdskega novinarja topnews.si “Ne morem dihati.” To so bile zadnje besede, ki jih je izgovoril Jamal Khashoggi, potem ko so ga 2. oktobra zgrabili savdski napadalci v savdskemi konzulatu v Istanbulu, poroča CNN, ki se sklicuje na vir blizu preiskave. Vir, ki je videl prepis zvočnih posnetkov grozljivih trenutkov umorjenega novinarja, pravi, da je jasno, da je bil […]

