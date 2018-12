Sobočani si z enajstimi točkami, kolikor jih ima tudi Šoštanj Topolšica, delijo šesto mesto.

Tekma v Hočah je bila zanimiva in izenačena, v ključnih trenutkih pa so bili varovanci Dejana Fujsa bolj zbrani in proti najslabši ekipi lige osvojili tri točke. »Za nami je težko obdobje iskanja forme, posledica česa je stanje na lestvici. Tokrat nam je uspelo pripeljati celo tekmo do konca, kljub občasni