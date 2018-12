Pri jadranskih delfinih se strupi prenašajo z mame na mladiča Dnevnik Nova raziskava je pokazala, da imajo delfini v severnem Jadranu v svojih telesih visoke vsebnosti PCB-jev, izredno toksičnih spojin, prepovedanih že od 70. In 80. let, in da samice svoje strupeno breme prenašajo na svoje mladiče.

Sorodno





Oglasi