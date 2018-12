Nova Zelandija na vrhu indeksa človekove svobode, Slovenija nazadovala Vestnik - Vestnik.si Letno poročilo Indeksa človekove svobode, ki so ga objavili danes, kaže, da se je na prvo mesto povzpela Nova Zelandija, sledijo ji Švica, Hongkong, Avstralija in Kanada. Slovenija je zdrsnila za dve mesti in je 35. med 162 državami, so sporočili iz Visio instituta. Indeks svobode pripravljata ameriški Cato institut in slovenski Visio institut, kjer so pojasnili, da temelji izključno na podatkih d

