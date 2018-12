Ob podelitvi Nobelove nagrade za mir pozivi za zaščito žensk v konfliktih in k boju proti ravnodušno Govori.se Na slovesnosti v Oslu so danes podelili Nobelovo nagrado za mir, ki sta jo letos prejela borca proti spolnemu nasilju nad ženskami v konfliktih, kongoški zdravnik Denis Mukwege ter jazidska aktivistka Nadia Murad. Nagrajenca sta ob prevzemu nagrade pozvala k večjemu odzivu na nasilje nad ženskami in boju proti ravnodušnosti.

