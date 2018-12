Delfini so zelo izpostavljeni toksičnim spojinam Primorske novice Nova raziskava pod vodstvom društva Morigenos, objavljena v ugledni mednarodni reviji Science of the Total Environment, je pokazala, da imajo delfini v severnem Jadranu v svojih telesih visoke vsebnosti PCB. To so izredno toksične spojine, prepovedane že od 70. in 80. let prejšnjega stoletja. Samice svoje strupeno breme prenašajo na svoje mladiče.

