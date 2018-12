Pri Kraljih vse po starem - nečinkovito, porazno in znova na dnu NHL-a RTV Slovenija "Imeli so velik vpliv na tekmo. To delajo udarni napadi, mi pa jih nismo znali ustaviti," je kapetan Los Angelesa Anže Kopitar vdano povzel tekmo v Ohiu, kjer je Columbus 4:1 prizadejal Kingsom še tretji zaporedni poraz na turneji po Vzhodu.

