Pred slepega Martina odvrgel petardo Dom in vrt Na Facebooku je zaokrožil zapis slepega moškega iz Domžal, Martina Močnika. Neznani moškije namreč pred njega in njegovo psičko spremljevalko odvrgel petardo. Razlog, zakaj je to storil, je vse pustil odprtih ust.

Sorodno







Oglasi