Na avtocesti prebil varovalno ograjo in zletel pod cesto #foto SiOL.net Gorenjski policisti so v petek zvečer obravnavali prometno nesrečo, v kateri je voznik pod vplivom alkohola z vozilom trčil v varovalno ograjo, jo prebil in zletel pod cesto.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Kranj Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Jan Oblak

Marjan Šarec

Ilka Štuhec

Goran Dragić