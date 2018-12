So za zaporo, a le, če bodo trg oživili Primorske novice Tolminci načeloma podpirajo zaporo Trga 1. maja, a mora občina pri tem v Rutarjevi ulici z ukrepi umiriti promet, zagotoviti dostavo, parkiranje za stanovalce in stranke in oživiti dogajanje, je pokazala anketa, ki so jo izvedli ob poskusni zapori starega mestnega jedra. Na občini se bodo odločali o tem, ali in kako v jedru omejiti promet.

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Luka Dončić

Boštjan Vasle

Ilka Štuhec

Boštjan Jazbec