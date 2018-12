Na Hrvaškem prijeli tatova hišice Dnevnik Hrvaški kriminalisti so kazensko ovadili 41-letnika in 30-letnico zaradi suma, da sta v vasi Peteranec nedaleč od Koprivnice ukradli strešno konstrukcijo, strešnike in lesene stene montažne hišice, je danes sporočila koprivniško-križevška policijska...

