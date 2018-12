Calcit zlahka v finale Dnevnik Odbojkarji Calcita Volleyja so prvi finalisti zaključnega turnirja odbojkarskega pokala v Kanalu. V polfinalu so brez posebnih težav po uri in 22 minutah pričakovano premagali Črnuče s 3:0 (22, 19, 18). V nedeljskem finalu se bodo merili z...

Oglasi Omenjeni ACH Volley Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Ana Bucik

Maruša Ferk

Miro Cerar

Filip Flisar