Vsakdanje navade uspešnih ljudi: Vanja Černivec, edina Slovenka zaposlena pri ligi NBA Svet kapitala Nekdanja košarkarica in uslužbenka ministrstva za zunanje zadeve je študirala mednarodne odnose in kot velika ljubiteljica košarke že v mladih letih kot prostovoljka sodelovala pri organizaciji športnih dogodkov v Sloveniji, na katerih so njeno strast in zagnanost opazili tudi v ligi NBA.

Oglasi