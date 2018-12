Otroško delo v ZDA še zdaleč ni izkoreninjeno, ampak je glede na poročanje Washington Posta zelo razširjeno in zakonito, čeprav je tudi nevarno. Med letoma 2003 in 2016 je v ZDA zaradi poškodb na delovnem mestu umrlo 452 otrok, med njimi jih je bilo 73 starih 12 let ali manj. Največ - 52 odstotkov - jih je umrlo v kmetijstvu.