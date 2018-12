Kuraltov odlični strelski december se nadaljuje, Ograjenšek na bolniški SiOL.net Dan po božiču so se nadaljevali boji v razširjenem avstrijskem prvenstvu in zbiranje zmag Fehervarja, ki se je na Češkem sicer igral z zmago. Madžari so gostovali pri Znojmu in vodili že s 4:0, dopustili gostiteljem, da so se približali na 4:3, na koncu pa so se razveselili šeste zaporedne zmage (7:5). Spet se je izkazal slovenski napadalec Anže Kuralt, ki je zadel še na šesti zaporedni tekmi. Pod...

