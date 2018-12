Policisti pozivajo: Hitrost in način smučanja prilagodite svojim izkušnjam 24ur.com Gorenjski policisti smučarje pozivajo, naj med zimsko rekreacijo upoštevajo pravila. V zadnjih dneh so namreč obravnavali že več nesreč na smučiščih. Tveganje za hujše poškodbe so precejšnje, a ga je v kombinaciji z zaščitno smučarsko opremo, varnim smučanjem in upoštevanjem pravil mogoče zelo zmanjšati, svetujejo na kranjski policijski upravi.

