Plamen Luči miru iz Betlehema (LMB) so člani Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS) prvič ponesli po Sloveniji leta 1991 s sporočilom »Mir je čas brez vojne.« Z raznašanjem plamena so nepretrgoma nadaljevali v naslednjih letih. Mir smo sprejeli in ga širili, ker so naša dejanja storjena iz ljubezni. Prinesli pa smo ga tudi v Novo mesto in sicer že 22. leto zapored. preberite ...