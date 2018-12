Rusija prepovedala uvoz pšenice, čokolade in piva iz Ukrajine Dnevnik Ruske oblasti so danes v odziv na nove ukrajinske gospodarske sankcije prepovedale uvoz več deset proizvodov iz Ukrajine, med drugim pšenice, čokolade in piva. Prepoved, ki začenja veljati takoj, zajema tudi blago, ki v Rusijo pride prek ozemlja...

