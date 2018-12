Leto nespameti v predoru Markovec (video) Primorske novice Med avtocestnimi odseki, na katerih so ljudje s svojo nespametnostjo povzročili številne nevarne dogodke, je v iztekajočem letu zagotovo zasedel prvo mesto predor Markovec. Skozenj so se zapeljali s kolesom in invalidskim vozičkom, ustavil pa se je voznik, ki je bil tako pijan, da je pred policisti padal po tleh. Drugod po primorski avtocesti je bilo takšnih primerov manj.

Sorodno







Oglasi