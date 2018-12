IFJ: letos ubitih 94 novinarjev Dnevnik Število novinarjev in medijskih sodelavcev, ki so umrli med opravljanjem svojega poklica, se je letos v primerjavi z letom 2017 povečalo za 12 primerov. Ubitih je bilo skupno 94 novinarjev in medijskih sodelavcev. Prvič po treh letih se je spremenil...

