Hrvaška od Izraela zahteva odločitev glede prodaje lovcev Dnevnik Hrvaško ministrstvo za obrambo je od Izraela zahtevalo, naj do 11. januarja uradno sporoči, ali lahko proda vojaška letala F-16 barak. Kot so dodali, se je Tel Aviv zavezal, da bo dobil odobritev za prodajo vojaških letal od ZDA, kjer so letala...

Sorodno



Oglasi