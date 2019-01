Od aretacije finančne direktorice Huaweija na Kitajskem aretirali 13 Kanadčanov Reporter Od aretacije glavne finančne direktorice kitajskega podjetja Huawei Meng Wanzhou 1. decembra v Kanadi so na Kitajskem aretirali 13 Kanadčanov, osem so jih kasneje izpustili, so sporočili iz Ottawe. ZDA so po aretacijah izdale opozorilo ameriškim državljan

Sorodno

Oglasi Omenjeni Huawei

Kanada

Kitajska

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Roman Horvat

Simona Dimic

Borut Pahor

Hilda Tovšak