Na mejnih prehodih gostejši promet Dnevnik Konec božično-novoletnih praznikov je občutiti tudi na mejnih prehodih s Hrvaško. Na mejnih prehodih Starod in Obrežje vozniki osebnih vozil čakajo uro in pol, v Slovenski vasi uro in 20 minut, v Gruškovju uro in 15 minut, Metliki pol ure, Rigoncah...

