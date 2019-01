Bogdana Biščaka javno poznamo kot nekdanjega vodilnega politika LDS in Zares (bil je direktor stranke LDS in generalni sekretar stranke Zares), kot dolgoletnega tesnega sodelavca Gregorja Golobiča (veljal je za njegovega kurirja, zato ga v LDS-u in Zaresu, zlasti pa v poslanskih skupinah obeh strank, v resnici nikoli niso preveč marali, saj so vedeli, da govori samo to, kar mu naroča Golobič, hkra ...