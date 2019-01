Podprvaki so v naletu, jih lahko ustavijo NY Rangers? SiOL.net V hokejski ligi NHL je za Anžeta Kopitarja in njegove Kralje večer počitka, zato pa so na delu tako prvaki lanske sezone, Washington Capitals, ki gostijo Philadelphia Flyers, kot tudi podprvaki Vegas Golden Knights, ki se doma merijo z newyorškimi Rangerji. Vegas je v strašnem naletu, dobil je že šest zaporednih tekem in skočil na drugo mesto zahodne konference.

