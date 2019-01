Na delu nekdanji slovenski selektor, Hrvaška za uvod proti Islandiji SiOL.net Svetovno prvenstvo v rokometu, ki ga bosta do 27. januarja gostili Nemčija in Danska, se je začelo po pričakovanjih. Gostiteljici Nemčija in Danska sta se uvodni razveselili lahkih zmag. Danes bodo na sporedu še preostale tekme prvega kroga, med drugim bodo na igrišče stopili svetovni prvaki Francozi, Islandija se bo pomerila s Hrvaško, na klopi Savdske Arabije se bo na prvi preizkus podal Boris Denić

